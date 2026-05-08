Politico: проблемы Мерца снижают влияние Германии на мировой арене

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об унижении США Ираном привели к резкому обострению отношений между Берлином и Вашингтоном. «Ауссенканцлер» начал терять свое единственное преимущество: опору на внешнюю политику.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После резкого необдуманного высказывания Мерца Вашингтон объявил о намерении вывести тысячи американских военнослужащих из Германии и отказался от размещения в стране крылатых ракет Tomahawk, пишет европейское бюро Politico.

Берлин пытается преуменьшить ущерб, настаивая на том, что сокращение американского контингента в Европе рассматривалось давно, а окончательное решение по Tomahawk еще не принято. Но, как подчеркивает Politico, ущерб реален и это произошло при ауссенканцлере — канцлере, чья власть в значительной степени зависит от успешности во внешней политике.

До недавнего времени внешняя политика была единственной сферой, в которой Мерц нашел опору, говорится в статье.

За границей он кажется более уверенным в себе, чем его предшественник Олаф Шольц, и более готовым говорить на языке силы, чем Ангела Меркель.

Дома Мерц всегда выглядит гораздо менее убедительным. Его сдерживает коалиция с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), и создается впечатление, что он слишком быстро отступает во внутренних делах под натиском «партнеров».

В среду Мерц отметил свой первый год пребывания на посту канцлера, и результаты его работы неутешительны, отмечает издание.

Обещанное снижение налогов на электроэнергию для домохозяйств так и не осуществилось, как и громогласно объявленная Мерцем «осень реформ». Что касается проблемы миграции, то число депортаций в Германии остается низким, вопреки обещаниям Мерца. Сохраняются и более серьезные экономические проблемы: высокие цены на энергоносители, высокие налоги и поборы, безудержная бюрократия и деиндустриализация.

В опросе, опубликованном в конце апреля, только 15% немцев заявили, что они удовлетворены работой Мерца, в то время как 83% были недовольны его результатами. Politico пишет, что это худший показатель в истории Германии.

Издание предполагает, что давление на Мерца внутри правящей коалиции и неспособность справиться с внутренними проблемами могли вынудить его казаться сильнее и напористее на международной арене. Хотя в Германии у Мерца репутация человека неловкого в общении и несдержанного на язык, его столкновение с президентом США Дональдом Трампом может нанести ущерб интересам Германии, которые он призван защищать.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше