Politico: проблемы Мерца снижают влияние Германии на мировой арене

Берлин пытается преуменьшить ущерб, настаивая на том, что сокращение американского контингента в Европе рассматривалось давно, а окончательное решение по Tomahawk еще не принято. Но, как подчеркивает Politico, ущерб реален и это произошло при ауссенканцлере — канцлере, чья власть в значительной степени зависит от успешности во внешней политике.
За границей он кажется более уверенным в себе, чем его предшественник Олаф Шольц, и более готовым говорить на языке силы, чем Ангела Меркель.
Дома Мерц всегда выглядит гораздо менее убедительным. Его сдерживает коалиция с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), и создается впечатление, что он слишком быстро отступает во внутренних делах под натиском «партнеров».
Обещанное снижение налогов на электроэнергию для домохозяйств так и не осуществилось, как и громогласно объявленная Мерцем «осень реформ». Что касается проблемы миграции, то число депортаций в Германии остается низким, вопреки обещаниям Мерца. Сохраняются и более серьезные экономические проблемы: высокие цены на энергоносители, высокие налоги и поборы, безудержная бюрократия и деиндустриализация.
В опросе, опубликованном в конце апреля, только 15% немцев заявили, что они удовлетворены работой Мерца, в то время как 83% были недовольны его результатами. Politico пишет, что это худший показатель в истории Германии.
Издание предполагает, что давление на Мерца внутри правящей коалиции и неспособность справиться с внутренними проблемами могли вынудить его казаться сильнее и напористее на международной арене. Хотя в Германии у Мерца репутация человека неловкого в общении и несдержанного на язык, его столкновение с президентом США Дональдом Трампом может нанести ущерб интересам Германии, которые он призван защищать.