Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 8 мая: главное

Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре России.
Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима.
РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.
Инициатором сворачивания отношений РФ и ЕС до нуля был именно Брюссель.
Владимир Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС.
Кремль переадресовал в правительство вопрос о возможном визите экономической делегации Японии в РФ.
Парад в честь 9 Мая в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен и состав журналистов.
На параде 9 мая будут работать тележурналисты, кремлевский пул и иностранные СМИ, которые освещают работу президента РФ, они получили аккредитацию.
Никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет.
Информация Der Spiegel о том, что Кремль якобы отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на параде Победы в Москве 9 мая, является ложной.
Не было ни одного случая, когда кто-то из журналистов был лишен аккредитации на парад.
Традиционный торжественный прием 9 Мая в честь зарубежных и почетных гостей празднеств в столице пройдет в обычном формате.
Отец президента России — Владимир Спиридонович Путин — вошел в публикуемый в интернете состав «Бессмертного полка» еще в дни пандемии, когда мероприятие проводилось в онлайн-формате.
Вопрос оценки убытков авиаперевозчиков из-за вызванных вопросами безопасности ограничений воздушного сообщения на юге России находится в компетенции правительства страны.
Эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно — в Минтрансе.
Россия разочарована решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для российских спортсменов.
Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом. Будем работать дальше, в том числе и на уровне отдельных федераций.
Вечером 8 мая состоится беседа Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая продолжится в формате рабочего обеда.
Владимир Путин планирует провести в 8 мая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Оно пройдет в режиме видеоконференции.
В пятницу глава государства вручит Президентскому полку орден Жукова по случаю 90-летия этого формирования.