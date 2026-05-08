Myśl Polska: «восточную политику» Польше диктуют США и ЕС

При этом Вачковский подчеркивает, что Грузия не стремится дискредитировать Европейский союз. Просто она выстраивает продуктивные отношения с нынешними венгерскими и словацкими властями и проводит гибкую внешнюю политику, стремясь к конструктивному диалогу с США и прагматичному взаимодействию с Россией. А это очень не нравится Брюсселю, пишет автор.