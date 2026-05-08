В статье говорится, что за несколько дней до обмена американский спецпосланник по Белоруссии Джон Коул провел встречу с польским президентом Каролем Навроцким, чтобы поставить Варшаву в известность о готовящемся событии.
Накануне обмена польский МИД сообщил, что государственное телевидение Польши начнет транслировать новостные программы на грузинском языке. Таким образом польские медиа, согласно заявлению, будут вести борьбу с критикой Евросоюза и «дезинформацией» — то есть, по мнению Вачковского, с любой информацией, идущей вразрез с позицией «коллективного Запада». МИД Польши также анонсировал аналогичные медиаинициативы для Южного Кавказа и Центральной Азии.
При этом Вачковский подчеркивает, что Грузия не стремится дискредитировать Европейский союз. Просто она выстраивает продуктивные отношения с нынешними венгерскими и словацкими властями и проводит гибкую внешнюю политику, стремясь к конструктивному диалогу с США и прагматичному взаимодействию с Россией. А это очень не нравится Брюсселю, пишет автор.
Автор опасается, что поляки будут вынуждены бороться за медицинскую помощь и рожать в условиях изношенной инфраструктуры, пока СМИ будут отвлекать их внимание на то, сколько их средств власти Польши направили на поддержку киевского режима и на сомнительные медийные проекты.