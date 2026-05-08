Myśl Polska: «восточную политику» Польше диктуют США и ЕС

28 апреля 2026 года на польско-белорусской границе произошел обмен заключенными пять на пять. Некоторые сочли, что Варшава вдруг «поумнела» и захотела наладить отношения с Минском и Москвой, но это не так, пишет Камиль Вачковский в статье для польского еженедельника Myśl Polska.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что за несколько дней до обмена американский спецпосланник по Белоруссии Джон Коул провел встречу с польским президентом Каролем Навроцким, чтобы поставить Варшаву в известность о готовящемся событии.

По мнению автора, польское руководство, пребывающее в отрыве от действительности, согласилось на этот обмен лишь по требованию своих «американских хозяев».

Накануне обмена польский МИД сообщил, что государственное телевидение Польши начнет транслировать новостные программы на грузинском языке. Таким образом польские медиа, согласно заявлению, будут вести борьбу с критикой Евросоюза и «дезинформацией» — то есть, по мнению Вачковского, с любой информацией, идущей вразрез с позицией «коллективного Запада». МИД Польши также анонсировал аналогичные медиаинициативы для Южного Кавказа и Центральной Азии.

При этом Вачковский подчеркивает, что Грузия не стремится дискредитировать Европейский союз. Просто она выстраивает продуктивные отношения с нынешними венгерскими и словацкими властями и проводит гибкую внешнюю политику, стремясь к конструктивному диалогу с США и прагматичному взаимодействию с Россией. А это очень не нравится Брюсселю, пишет автор.

Финансируя «грузинский медиапроект», Варшава, по словам Вачковского, в очередной раз подтверждает, что национальные интересы Польши для нее второстепенны и она готова оставаться в роли вассала, подчиняясь «коллективному Западу» и американским неоконсерваторам.

Автор опасается, что поляки будут вынуждены бороться за медицинскую помощь и рожать в условиях изношенной инфраструктуры, пока СМИ будут отвлекать их внимание на то, сколько их средств власти Польши направили на поддержку киевского режима и на сомнительные медийные проекты.

