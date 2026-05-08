Всесторонняя помощь каждому ветерану: Минниханов поручил провести мероприятия ко Дню Победы на высоком уровне

На заседании оргкомитета, посвященном 81-й годовщине Победы, Раис Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на необходимости постоянной адресной поддержки для ветеранов войны. Он отметил, что за последние годы количество участников Великой Отечественной войны в регионе значительно сократилось: на данный момент их осталось всего 92 фронтовика и 5534 ветерана, включая тружеников тыла. Минниханов подчеркнул, что защита и всесторонняя помощь каждому ветерану являются приоритетной задачей.
Раис Татарстана также распорядился провести все мероприятия, связанные с Днем Победы и Годом воинской и трудовой доблести, на высочайшем уровне. Особое внимание следует уделить содержанию памятников, увековечению подвига тружеников тыла и просветительской работе среди молодежи. На контроле республики также находятся вопросы установки стелы в Зеленодольске и завершения проектов по сохранению памяти о героях.
Отдельно обсуждалась поддержка участников специальной военной операции и их семей. Минниханов поручил особое внимание уделить семьям погибших военнослужащих и вопросам трудоустройства вернувшихся с фронта. Он призвал главы муниципальных образований лично контролировать оперативность и отсутствие бюрократии при оказании медицинской, социальной и реабилитационной помощи участникам СВО.
Проект по созданию мемориальной зоны в память об участниках СВО требует тщательной проработки и своевременного исполнения, подчеркнул руководитель республики.
После заседания Рустам Минниханов посетил праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На концерте звучали слова благодарности поколению победителей и тем, кто сегодня защищает страну. В своей речи Минниханов отметил, что День Победы — это священный праздник, день народной славы, памяти и гордости. Он напомнил о более чем 700 тысячах жителей республики, ушедших на фронт, и половине из них, не вернувшихся домой, объявив минуту молчания в их память.
Раис Татарстана также подчеркнул историческую роль республики, ее вклад в Победу. Минниханов напомнил, что 27 предприятий Татарстана удостоены звания «Предприятие трудовой доблести».
Минниханов обратился к участникам СВО, отметив, что они достойно продолжают дело своих предков, и выразил особую благодарность их близким, назвав их заботу и поддержку надежным тылом. Раис РТ вручил государственные награды ветеранам и действующим военным.
Концертная программа завершилась совместным исполнением песни «День Победы».