Всесторонняя помощь каждому ветерану: Минниханов поручил провести мероприятия ко Дню Победы на высоком уровне

После заседания Рустам Минниханов посетил праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На концерте звучали слова благодарности поколению победителей и тем, кто сегодня защищает страну. В своей речи Минниханов отметил, что День Победы — это священный праздник, день народной славы, памяти и гордости. Он напомнил о более чем 700 тысячах жителей республики, ушедших на фронт, и половине из них, не вернувшихся домой, объявив минуту молчания в их память.