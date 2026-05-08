Андрей Шимкив: Нашим героям — огромное уважение и низкий поклон

Андрей Шимкив отметил, что рядом с нами сегодня, сейчас в городах и селах нашей области живут 2290 ветеранов Великой Отечественной, 63 из них — ее участники. Тем, кто присутствовал рядом, и тем, кто не смог прийти, зал подарил аплодисменты. «Примите от поколения сыновей низкий поклон за ваши боевые и трудовые подвиги. За мир и Победу. За то, что одолев фашизм, вы подняли страну из руин, за то, что были и остаетесь примером героизма и любви к Родине», — адресовал свои слова ветеранам спикер регионального парламента.