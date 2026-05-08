Андрей Шимкив: Нашим героям — огромное уважение и низкий поклон

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел торжественное собрание в честь 81-й годовщины Победы.
Большой зал Новосибирского государственного академического театра оперы и балета встречал ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, жителей районов и городов Новосибирской области. Депутаты Законодательного Собрания вместе с участниками проекта регионального парламента «В одной команде со СВОими» тоже были в числе почетных гостей.
С маленькой дочкой и женой пришел на собрание участник проекта, участник СВО Илья Родин. «Это наш общий, великий семейный, гражданский праздник. Важная задача — передавать подрастающему поколению историю о чести и отваге наших дедушек и бабушек. И сейчас воины-сибиряки, как и в те страшные годы, отстаивают честь русского народа, будущее наших детей. Поэтому для нас, для уже современных ветеранов боевых действий, задача номер один: добить фашистскую чуму», — подчеркнул он.
Как отметил депутат Иван Мороз, светлый майский праздник и спустя 81 год знаменует для каждого россиянина великое событие — победу над гитлеровцами: «Наша Армия освободила всю Европу от фашистского нашествия. Сейчас пытаются переписать эту историю в Европе, но, я думаю, у них ничего не получится. Конечно, мы помним прадедов, с их портретами идем в составе “Бессмертного полка”, гордимся ими».
Победа в Великой Отечественной войне, которая далась огромной ценой, — та великая ценность, которую разделяют все россияне, выразил уверенность вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов: "Россия — великая страна, мы всегда побеждали врагов, и это обязательно состоится сейчас. В специальной военной операции мы обязательно победим. Мы обязательно отстоим независимость, суверенитет нашего Отечества.
Около празднично оформленного входа в театр играл духовой оркестр. Над куполом горделиво развевалось Знамя Победы. Воспитанники кадетских корпусов и курсанты НВВКУ, волонтеры помогали пожилым людям и инвалидам пройти в зал. На первом и втором этажах театра были развернуты тематические выставки подлинных и стилизованных артефактов, рисунков, фотографий. На 50 макетах, оформленных комитетов семей воинов Отечества Новосибирской области «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!», были напечатаны фотографии действующих и погибших бойцов спецоперации, чьи деды воевали в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
Хор «Славься», который так же гордо и сильно звучал в финале первого спектакля после открытия театра в мае 1945 года, открыл торжественное собрание. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что этот зал по праву называют главным залом Победы. Здесь встречали ее в 1945 году, здесь ежегодно проводят торжества в честь победного мая. И накануне 81-й годовщины главный общенародный праздник мы вновь встречаем все вместе, подчеркнул Андрей Шимкив: «Вновь и навсегда встречаем его с чувством бесконечной гордости и благодарности каждому советскому солдату. Каждому труженику, ковавшему Победу в тылу. Каждому земляку-новосибирцу, не считавшему часов и сил у станков и в поле».
Андрей Шимкив отметил, что рядом с нами сегодня, сейчас в городах и селах нашей области живут 2290 ветеранов Великой Отечественной, 63 из них — ее участники. Тем, кто присутствовал рядом, и тем, кто не смог прийти, зал подарил аплодисменты. «Примите от поколения сыновей низкий поклон за ваши боевые и трудовые подвиги. За мир и Победу. За то, что одолев фашизм, вы подняли страну из руин, за то, что были и остаетесь примером героизма и любви к Родине», — адресовал свои слова ветеранам спикер регионального парламента.
Мужество и доблесть ветеранов сегодня в особой цене, акцентировал внимание Андрей Шимкив: «Примером отцов и прадедов защищает независимость нашей страны новое поколение российских солдат и офицеров. Участники специальной военной операции — тоже вместе с нами в этом зале. Бойцы! Герои! Вам — в знак огромного уважения и восхищения — низкий поклон».
Вынос Государственного флага Российской Федерации, Знамени Победы, Флага Новосибирской области зал встретил стоя. Минутой молчания почтили память солдат и офицеров, которые с оружием в руках защищали родную землю и не вернулись с поля боя, погибли от ран в мирные времена.
«Уважаемые участники собрания! Завтра мы будем праздновать уже восемьдесят первую годовщину Великой Победы. Праздновать с чувством гордости и благодарности. Со слезами на глазах. Вспоминая своих отцов и прадедов. Вспоминая каждого из миллионов советских солдат и жертв нацизма. Наша страна заплатила за Победу огромную цену. Цену в миллионы непрожитых жизней и разрушенных судеб. Давайте вспомним наших героев», — слова Андрея Шимкива отозвались в сердце каждого присутствующего в зале.
На собрании выступили Губернатор Андрей Травников, митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, командир 41 дивизии ПВО генерал-майор Сергей Крупин. В ходе концерта «Слава Великой Победе!» праздничное настроение подарили присутствующим военный оркестра штаба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ, сводный детский хор, русский народный Сибирский хор и ансамбль «Чалдоны». В знак того, что Победа была завоевана людьми разных наций, в едином порыве шедших на подвиг, прозвучала «Песня воина» на алтайском языке, а в завершение программы взрослые и юные артисты вместе с многочисленными зрителями спели «День Победы».
