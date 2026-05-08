Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области встретился с министром энергетики РФ

Вячеслав Федорищев обсудил развитие нефтяной отрасли Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Они обсудили инвестиционные программы электросетевых организаций, социальную догазификацию и развитие нефтяной отрасли региона. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Самарская область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям», — рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Совокупный объем инвестиций электросетевых организаций на 2026−2029 годы составит более 50 млрд рублей. В этот период запланировано строительство двух и реконструкция трех подстанций. Отдельное внимание в инвестиционной программе ПАО «Россети Волга» уделено обеспечению безопасности объектов.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше