Эксперт допустил увеличение числа участников конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт констатирует, что операция «Свобода» по блокировке Ормузского пролива со стороны США провалилась. Сегодня Вашингтон усиливает свои военные базы в арабских монархиях Персидского залива, наращивает группировку на региональном театре боевых действий и пополняет арсеналы.
В целом в Ормузе наблюдается достаточно серьезная напряженность, поэтому там «случаются определенные инциденты», отмечает Асатрян.
По его мнению, переговорный процесс пока не дал результатов, поэтому возможно возобновление боевых действий в регионе.
Обстрелы, инциденты, связанные с демонстрацией силы или угрозами ее применения, будут происходить. И будут происходить достаточно часто.
Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари обвинил США в нарушении перемирия и ударам по двум судам Ирана и ряду районов страны. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном остается в силе, несмотря на взаимные удары.
Собеседник Новостей Mail считает, что помимо учащения подобных инцидентов возможно и расширение числа участников конфликта, выступающих на стороне США.
Сейчас мы видим новый элемент этой войны — некоторые арабские страны Персидского залива начинают выборочно и очень ограниченно применять военную силу. Это касается удара ОАЭ по некоторым иранским островам.
Ранее иранский военный источник предупредил, что если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, ни один эмиратский объект не останется в безопасности.