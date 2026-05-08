Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт допустил увеличение числа участников конфликта на Ближнем Востоке

Возобновление активной фазы боевых действий между США и Ираном вполне возможно как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективах. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт констатирует, что операция «Свобода» по блокировке Ормузского пролива со стороны США провалилась. Сегодня Вашингтон усиливает свои военные базы в арабских монархиях Персидского залива, наращивает группировку на региональном театре боевых действий и пополняет арсеналы.

В целом в Ормузе наблюдается достаточно серьезная напряженность, поэтому там «случаются определенные инциденты», отмечает Асатрян.

По его мнению, переговорный процесс пока не дал результатов, поэтому возможно возобновление боевых действий в регионе.

Обстрелы, инциденты, связанные с демонстрацией силы или угрозами ее применения, будут происходить. И будут происходить достаточно часто.

Георгий Асатрян
замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари обвинил США в нарушении перемирия и ударам по двум судам Ирана и ряду районов страны. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном остается в силе, несмотря на взаимные удары.

Собеседник Новостей Mail считает, что помимо учащения подобных инцидентов возможно и расширение числа участников конфликта, выступающих на стороне США.

Сейчас мы видим новый элемент этой войны — некоторые арабские страны Персидского залива начинают выборочно и очень ограниченно применять военную силу. Это касается удара ОАЭ по некоторым иранским островам.

Георгий Асатрян
замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Ранее иранский военный источник предупредил, что если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, ни один эмиратский объект не останется в безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше