NSJ: Китай создает систему воздушного боя для подавления США в Тихом океане

Брэндон Вайхерт пишет в статье для американского онлайн-издания National Security Journal, что Китай намерен объединить в крупную боевую сеть истребители-невидимки, самолеты управления и контроля, беспилотники типа «верный ведомый», датчики дальнего радиуса действия, системы наведения с использованием искусственного интеллекта, морские ударные возможности, комплексы сбора и обработки разведданных (ISR) и распределенные цепочки поражения целей. Речь идет об истребителях шестого поколения J-20, J-35, J-50 и J-36 с бортовым боевым модулем KJ-3000 и дронах-разведчиках WJ-700.
Но, как обращает внимание Вайхерт, Китай расширяет свое присутствие за пределы этой линии, в частности в районе Второй островной цепи, что свидетельствует о долгосрочных стратегических планах Пекина. Увеличение скрытности, взаимосвязанности, дальности действия китайских ВВС и ВМС, активное применение дронов и колоссальные производственные мощности формируют новую реальность. И ключевая роль здесь отводится масштабу производства, отмечает Вайхерт.
США по-прежнему обладают значительными преимуществами перед Китаем в таких областях, как боевой опыт, передовые технологии двигателей, квалификация пилотов, интеграция датчиков, глобальная логистика и оперативная доктрина.
Если Пекин к 2030-м годам создаст более тысячи истребителей пятого поколения, это, по мнению Вайхерта, может привести к существенному сдвигу баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе в пользу Китая. После окончания холодной войны американское военное превосходство во многом опиралось на господство в воздухе.
Его сетецентрическая модель воздушного боя позволит подавить американское превосходство в районе Первой островной цепи и подорвать контроль США над Тихим океаном.