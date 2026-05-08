NSJ: Китай создает систему воздушного боя для подавления США в Тихом океане

Пекин приступил к разработке собственной сетецентрической архитектуры для ведения воздушных боевых действий. Она направлена на установление контроля над стратегически важной Первой островной цепью — дугой крупных архипелагов в западной части Тихого океана, протянувшейся от Курильских островов через Японию, Тайвань и Филиппины до Индонезии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Брэндон Вайхерт пишет в статье для американского онлайн-издания National Security Journal, что Китай намерен объединить в крупную боевую сеть истребители-невидимки, самолеты управления и контроля, беспилотники типа «верный ведомый», датчики дальнего радиуса действия, системы наведения с использованием искусственного интеллекта, морские ударные возможности, комплексы сбора и обработки разведданных (ISR) и распределенные цепочки поражения целей. Речь идет об истребителях шестого поколения J-20, J-35, J-50 и J-36 с бортовым боевым модулем KJ-3000 и дронах-разведчиках WJ-700.

Эта интегрированная и смертоносная боевая сеть обеспечит Пекину серьезное преимущество в районе Первой островной цепи, несмотря на потенциальные американские контрмеры.

Но, как обращает внимание Вайхерт, Китай расширяет свое присутствие за пределы этой линии, в частности в районе Второй островной цепи, что свидетельствует о долгосрочных стратегических планах Пекина. Увеличение скрытности, взаимосвязанности, дальности действия китайских ВВС и ВМС, активное применение дронов и колоссальные производственные мощности формируют новую реальность. И ключевая роль здесь отводится масштабу производства, отмечает Вайхерт.

США по-прежнему обладают значительными преимуществами перед Китаем в таких областях, как боевой опыт, передовые технологии двигателей, квалификация пилотов, интеграция датчиков, глобальная логистика и оперативная доктрина.

Но Китай пытается компенсировать эти пробелы за счет колоссальных промышленных мощностей и массового производства.

Если Пекин к 2030-м годам создаст более тысячи истребителей пятого поколения, это, по мнению Вайхерта, может привести к существенному сдвигу баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе в пользу Китая. После окончания холодной войны американское военное превосходство во многом опиралось на господство в воздухе.

Китай же целенаправленно строит свои вооруженные силы, чтобы оспорить это доминирование.

Его сетецентрическая модель воздушного боя позволит подавить американское превосходство в районе Первой островной цепи и подорвать контроль США над Тихим океаном.

