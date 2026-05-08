В Мелеузе новым мэром единогласно избран Андрей Васин

Депутаты горсовета приняли решение 7 мая.

Источник: Администрация Мелеузовского района Башкирии

В Мелеузе новым мэром единогласно избран Андрей Васин. До этого с сентября 2025 года он возглавлял администрацию Зирганского сельсовета.

Новому главе 43 года, он родился в Ишимбае. Окончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а затем Башкирскую академию госслужбы и управления по направлению «Менеджмент организации».

Работал помощником бурильщика, мастером по подземному ремонту скважин, начальником инженерно-технологической службы в Самарской области. В разное время занимал должности начальника управления городского хозяйства администрации Салавата и заместителя главы администрации Ишимбая. Имеет чин главного муниципального советника III класса. Воспитывает дочь.