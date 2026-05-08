HuffPost: Иран обвинил ЦРУ в неточных данных о своих запасах ракет

Американская газета сообщила, что Иран, несмотря на американо-израильские бомбардировки, начавшиеся 28 февраля, сохранил «75% своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70% довоенных запасов ракет». Аракчи в посте в соцсети Х опроверг эти данные, пишет американский портал HuffPost.
ЦРУ ошибается. Наш запас ракет и мощности пусковых установок составляют не 75% по сравнению с 28 февраля. Правильная цифра — 120%. Что касается нашей готовности защищать наш народ, то это 1000%.
Он также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к мирным переговорам.
Каждый раз, когда речь заходит о дипломатическом решении, США выбирают безрассудную военную авантюру. Это грубая тактика давления? Или результат того, что президента США завлекают в очередную трясину?
При этом глава иранского МИД подчеркнул, что, каковы бы ни были причины, иранцы «никогда не поддаются давлению».