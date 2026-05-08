Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HuffPost: Иран обвинил ЦРУ в неточных данных о своих запасах ракет

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу опроверг данные американской разведки, опубликованные на этой неделе газетой The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета сообщила, что Иран, несмотря на американо-израильские бомбардировки, начавшиеся 28 февраля, сохранил «75% своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70% довоенных запасов ракет». Аракчи в посте в соцсети Х опроверг эти данные, пишет американский портал HuffPost.

ЦРУ ошибается. Наш запас ракет и мощности пусковых установок составляют не 75% по сравнению с 28 февраля. Правильная цифра — 120%. Что касается нашей готовности защищать наш народ, то это 1000%.

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

Он также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к мирным переговорам.

Каждый раз, когда речь заходит о дипломатическом решении, США выбирают безрассудную военную авантюру. Это грубая тактика давления? Или результат того, что президента США завлекают в очередную трясину?

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что, каковы бы ни были причины, иранцы «никогда не поддаются давлению».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше