Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно прирастать в товарообороте: посол Беларуси о сотрудничестве с Россией

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в РФ Юрий Селиверстов заявил, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе, но расслабляться не стоит.

Источник: Sputnik.by

Сегодня начался визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, а 9 мая главы государств примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади.

«Ситуация стабильна. С точки зрения товарооборота нам хотелось бы все-таки прирастать. Задачи пятилетки, которые поставлены, несомненно есть», — цитирует БелТА белорусского дипломата.

При этом посол подчеркнул, что на фоне достигнутых результатов в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве нельзя расслабляться.

«Задачи стоят серьезные. И нам надо повышать качество. И, к сожалению, есть у наших производителей вопросы, что в связи с более жесткой денежно-кредитной политикой сложнее брать в России потребителям наши товары», — сказал дипломат.

По его словам, важно не снижать те объемы товарооборота, которые были достигнуты Москвой и Минском в 2025 году, а это около 54 млрд долларов.

Посол не скрывает, что по ряду направлений у белорусской стороны есть «некоторое проседание» на российском рынке, о чем в том числе пишут в СМИ соседнего государства. Речь идет о поставках из Беларуси продукции машиностроения, а также некоторых белорусских продуктов, которые требуют больших инвестиций.

По мнению Селиверстова, доля, которую занимает Беларусь на российском рынке, вполне может позволить не допустить падения за счет улучшения качества, предложения сервиса и финансовых услуг.

Дипломат также добавил, что среди приоритетных направлений в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией Беларусь рассматривает открытие современных мультибрендовых центров, где в одном месте сосредоточена широкая линейка промышленных товаров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше