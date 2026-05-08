Представитель ФАВТ Кореняко: полёты на юге возобновятся 8 мая

По данным Минобороны РФ, за несколько часов над территорией страны наши силы ПВО сбили 390 украинских дронов и шесть ракет «Нептун». Особенно напряжённой обстановка оказалась на юге. В частности, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, разрушения от обломков БПЛА зафиксированы в Таганроге, Ростове, Батайске, Мясниковском и Неклиновском районах. В результате пострадали частные дома и автомобили, возникли локальные возгорания, однако, к счастью, обошлось без жертв.