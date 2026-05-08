Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Стамер не собирается подавать в отставку по итогам выборов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал неудовлетворительные результаты своей партии на местных выборах, но заявил, что не собирается в связи с этим покидать свой пост.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стармер, который является лидером Лейбористской партии, выступая в западном Лондоне, сказал: «Результаты безрадостные, они очень печальные, и их нельзя приукрасить. Мы потеряли блестящих представителей Лейбористской партии по всей стране. И это причиняет боль».

При этом, как сообщает британский канал ВВС*, Стармер признал, что берет на себя ответственность за результаты Лейбористской партии. Но на вопрос о том, уйдет ли он в отставку, премьер ответил:

Я не собираюсь уходить в отставку и погружать страну в хаос.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Министр обороны Джон Хили заявил, что, по его мнению, премьер-министр «все еще может переломить ситуацию», а министр иностранных дел Иветт Купер предостерегла от «поспешной реакции» на результаты выборов. Такого же мнения придерживается Стив Рид, министр жилищного строительства, общин и местного самоуправления: «Каруселью премьеров в кабмине проблему не решить».

Тем не менее некоторые лейбористы надеются, что вызов Стармеру на посту главы правительства и лидера лейбористов сможет бросить Энди Бернхэм, мэр Большого Манчестера.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше