СМИ: Стамер не собирается подавать в отставку по итогам выборов

Стармер, который является лидером Лейбористской партии, выступая в западном Лондоне, сказал: «Результаты безрадостные, они очень печальные, и их нельзя приукрасить. Мы потеряли блестящих представителей Лейбористской партии по всей стране. И это причиняет боль».
При этом, как сообщает британский канал ВВС*, Стармер признал, что берет на себя ответственность за результаты Лейбористской партии. Но на вопрос о том, уйдет ли он в отставку, премьер ответил:
Я не собираюсь уходить в отставку и погружать страну в хаос.
Министр обороны Джон Хили заявил, что, по его мнению, премьер-министр «все еще может переломить ситуацию», а министр иностранных дел Иветт Купер предостерегла от «поспешной реакции» на результаты выборов. Такого же мнения придерживается Стив Рид, министр жилищного строительства, общин и местного самоуправления: «Каруселью премьеров в кабмине проблему не решить».
Тем не менее некоторые лейбористы надеются, что вызов Стармеру на посту главы правительства и лидера лейбористов сможет бросить Энди Бернхэм, мэр Большого Манчестера.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен