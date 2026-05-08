Все американские военные корабли вышли из Персидского залива

Эсминцы USS Truxtun и USS Mason зашли в залив 4 мая. Их задачей являлась реализация миссии «Свобода». Военные корабли должны были обеспечивать безопасность коммерческих судов, заблокированных в районе Ормузского пролива. Во время следования корабли попали под огонь со стороны Ирана. На следующий день к выполнению миссии подключился третий эсминец — USS Rafael Peralta.
По информации CENTCOM, все три корабля снова были атакованы иранскими военными уже на обратном пути, когда возвращались через Ормуз в Оманский залив. В Пентагоне уточнили, что иранские атаки были неспровоцированными, американские корабли их перехватили и атаковали в ответ для самообороны, сообщает «Интерфакс».
В CENTCOM также добавили, что «были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки».
Сейчас все три эсминца присоединились к группировке ВМС США в Аравийском море, в том числе в Оманском заливе. В оперативное соединение входят два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой, 12 ракетных эсминцев и несколько минных тральщиков.
Обмен ударами между США и Ираном прокомментировал американский президент Дональд Трамп. В интервью ABC он оценил взаимные атаки как несерьезные столкновения. «Это всего лишь ласковый пинок», — сказал он.