Все американские военные корабли вышли из Персидского залива

В акватории Персидского залива не дислоцируется ни одного боевого корабля Пентагона. Три эскадренных миноносца с управляемым ракетным оружием ВМС США, которые ранее вошли туда под обстрелом, покинули район. Это следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эсминцы USS Truxtun и USS Mason зашли в залив 4 мая. Их задачей являлась реализация миссии «Свобода». Военные корабли должны были обеспечивать безопасность коммерческих судов, заблокированных в районе Ормузского пролива. Во время следования корабли попали под огонь со стороны Ирана. На следующий день к выполнению миссии подключился третий эсминец — USS Rafael Peralta.

По информации CENTCOM, все три корабля снова были атакованы иранскими военными уже на обратном пути, когда возвращались через Ормуз в Оманский залив. В Пентагоне уточнили, что иранские атаки были неспровоцированными, американские корабли их перехватили и атаковали в ответ для самообороны, сообщает «Интерфакс».

В CENTCOM также добавили, что «были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки».

Сейчас все три эсминца присоединились к группировке ВМС США в Аравийском море, в том числе в Оманском заливе. В оперативное соединение входят два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой, 12 ракетных эсминцев и несколько минных тральщиков.

Обмен ударами между США и Ираном прокомментировал американский президент Дональд Трамп. В интервью ABC он оценил взаимные атаки как несерьезные столкновения. «Это всего лишь ласковый пинок», — сказал он.

