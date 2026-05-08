Каллас заявила о планах удвоить транши EPF Молдавии до €120 млн

«В рамках EPF мы уже предоставили помощь Молдавии на сумму 200 млн евро. Только вчера в Молдову была доставлена партия жизненно важного оборудования. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование EPF до 120 млн евро в год», — приводит слова Каллас «Интерфакс».
Кроме того, Майя Санду заявила, что Молдавия ставит перед собой цель завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году. Она также отметила, что на встрече с Каллас обсуждались дальнейшие шаги республики на пути в Европу.
В свою очередь, Кая Каллас высоко оценила прогресс Молдавии в проведении реформ. Она также выразила мнение, что «нерешенная проблема Приднестровья» не помешает Молдавии получить членство Евросоюза.
Каллас прибыла в Кишинев с двухдневным визитом накануне. В четверг она встретилась с министром обороны республики Анатолием Носатым. Стороны обсудили региональную безопасность, вопросы обороны, защиту критической инфраструктуры и обновление армии Молдавии.
Ранее стало известно, что парламент Молдавии сделал первый шаг к отказу от русского языка в своей работе. Депутаты одобрили в первом чтении проект нового кодекса, который отменяет обязательный перевод нормативных актов на русский язык. Кроме того, он фактически блокирует любые дебаты на русском во время пленарных заседаний.