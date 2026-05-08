Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила о планах удвоить транши EPF Молдавии до €120 млн

Евросоюз намерен нарастить финансовую поддержку Молдавии через Европейский фонд мира (EPF). Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в Кишиневе 8 мая, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В рамках EPF мы уже предоставили помощь Молдавии на сумму 200 млн евро. Только вчера в Молдову была доставлена партия жизненно важного оборудования. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование EPF до 120 млн евро в год», — приводит слова Каллас «Интерфакс».

Санду подчеркнула, что помощь Евросоюза через EPF играет ключевую роль для страны. По ее словам, каждое вложение в безопасность республики делает Молдову более сильным партнером — как в вопросах региональной стабильности, так и в защите восточной границы ЕС и всего европейского проекта.

Кроме того, Майя Санду заявила, что Молдавия ставит перед собой цель завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году. Она также отметила, что на встрече с Каллас обсуждались дальнейшие шаги республики на пути в Европу.

В свою очередь, Кая Каллас высоко оценила прогресс Молдавии в проведении реформ. Она также выразила мнение, что «нерешенная проблема Приднестровья» не помешает Молдавии получить членство Евросоюза.

Каллас прибыла в Кишинев с двухдневным визитом накануне. В четверг она встретилась с министром обороны республики Анатолием Носатым. Стороны обсудили региональную безопасность, вопросы обороны, защиту критической инфраструктуры и обновление армии Молдавии.

Ранее стало известно, что парламент Молдавии сделал первый шаг к отказу от русского языка в своей работе. Депутаты одобрили в первом чтении проект нового кодекса, который отменяет обязательный перевод нормативных актов на русский язык. Кроме того, он фактически блокирует любые дебаты на русском во время пленарных заседаний.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше