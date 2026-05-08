AP: США не планируют военных действий на Кубе в ближайшее время

В статье говорится, что США пытаются «убедить» Кубу, используя метод кнута и пряника. С одной стороны, Вашингтон предложил Гаване гуманитарную помощь в размере десятков миллионов долларов, двухлетний бесплатный доступ в интернет с помощью Starlink для всех кубинцев, помощь сельскому хозяйству острова и поддержку его инфраструктуры. Хотя официальные лица США сомневаются, что Куба примет ее, Гавана пока оставила это предложение без ответа.
С другой стороны, в четверг администрация Трампа ввела новые санкции в отношении Гаваны. Ключевые рестрикции направлены против бизнес-конгломерат GAESA, управляемого Революционными вооруженными силами Кубы. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио, заявил: «Вчера мы ввели санкции и собираемся ввести еще больше».
При этом американские источники предупреждают, что время, отведенное Кубе на «принятие решения», ограничено и что военные варианты в отношении острова не сняты с повестки полностью.
В свою очередь, Эрнесто Соберон Гусман, постпред Кубы при ООН, заверил, что Гавана не собирается выполнять никаких американских «ультиматумов» по освобождению политических заключенных и что кубинские лидеры на фоне угроз Вашингтона «готовятся ко всем возможным сценариям».