AP: США не планируют военных действий на Кубе в ближайшее время

Вашингтон не рассматривает возможность немедленных военных действий против Гаваны, несмотря на неоднократные угрозы президента Дональда Трампа о том, что «Куба будет следующей», сообщает информагентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что США пытаются «убедить» Кубу, используя метод кнута и пряника. С одной стороны, Вашингтон предложил Гаване гуманитарную помощь в размере десятков миллионов долларов, двухлетний бесплатный доступ в интернет с помощью Starlink для всех кубинцев, помощь сельскому хозяйству острова и поддержку его инфраструктуры. Хотя официальные лица США сомневаются, что Куба примет ее, Гавана пока оставила это предложение без ответа.

С другой стороны, в четверг администрация Трампа ввела новые санкции в отношении Гаваны. Ключевые рестрикции направлены против бизнес-конгломерат GAESA, управляемого Революционными вооруженными силами Кубы. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио, заявил: «Вчера мы ввели санкции и собираемся ввести еще больше».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал эти меры «коллективным наказанием» и осудил «геноцидные намерения правительства США в отношении Кубы».

При этом американские источники предупреждают, что время, отведенное Кубе на «принятие решения», ограничено и что военные варианты в отношении острова не сняты с повестки полностью.

В свою очередь, Эрнесто Соберон Гусман, постпред Кубы при ООН, заверил, что Гавана не собирается выполнять никаких американских «ультиматумов» по освобождению политических заключенных и что кубинские лидеры на фоне угроз Вашингтона «готовятся ко всем возможным сценариям».

