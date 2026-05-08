Не все в Европе поддерживают воинственную риторику президента Украины Владимира Зеленского перед Днем Победы. Немецкое издание Focus отметило, что удар по Москве не принес бы Киеву дополнительных симпатий в Европе, а в Великобритании заявили, что украинский лидер находится «в шаге от совершения глупости». Кто на Западе поддерживает желание Зеленского сорвать Парад Победы, а кто нет — в материале «Газеты.Ru».

«Украина имеет технические возможности наносить удары по столице России, и для нее это уже победа. Однако реальный удар во время парада маловероятен, так как это вызовет ответ. На самом деле ни Зеленский, ни президент России Путин не заинтересованы в нападении», — сказал Манготт.

«Нападение на парад не пошло бы на пользу Зеленскому. Это, безусловно, не принесло бы ему никакой симпатии во всем мире, а международная поддержка остается крайне важной для Украины», — говорится в статье.

4 мая президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. В ответ на это министерство обороны России рекомендовало иностранным дипломатам и жителям покинуть Киев 9 мая из-за возможного ответа в случае провокаций со стороны Украины.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если случится то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — сказал министр.

«Стоит еще делать скидку на то, что одно дело — публично показывать свою крутость и поддерживать Зеленского, и совсем другое дело — это реальная политика, то что обсуждают между собой политики в кулуарах. Я уверен, что даже среди тех, кто публично оказывает поддержку Украине, есть много людей, которые на самом деле думают иначе», — сказал политолог «Газете.Ru».

«В Европе процветает иллюзия того, что Украину надо поддерживать, потому что это удобно для всех. Однако когда дело доходит до реально опасных высказываний, как, например, угрозы Зеленского относительно парада Победы, то тут уже включается другой нарратив. Тут уже реально запахло жареным, это уже реально опасная история для Украины, да и для Европы. Поэтому здравый смысл прорывается и появляется осуждение», — заключил Маркелов.

Несмотря на то, что в Европе звучали и недовольные голоса в связи с предупреждениями Зеленского, многие СМИ и политики поддержали риторику Киева или же постарались обвинить Россию в агрессии, на которую украинская сторона просто была вынуждена отвечать.

Так, издание The Independent выразило обеспокоенность «возможным ростом насилия» в связи с угрозой нанесения ударов по столицам Украины и России. Оно отмечает, что «скромные традиционные торжества» в честь Дня Победы могут быть только на руку украинской стороне.

«Я думаю, что они не верят, что будет нанесен удар по центру Киева в случае попытки испортить парад. При этом государство Украина кем управляется? Самостоятельно ли оно? Понятно, что уже несамостоятельно, управляется с Запада, а уж им никак не выгодно, чтобы война закончилась, они там пытаются вести войну на истощение России. Любые попытки перемирия коллективный Запад жестко пресекает и дает команду Зеленскому, чтобы он вот такие осуществлял массированные удары по России», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.