Марат Мухамадеев досрочно сложил полномочия депутата Набережных Челнов

На сессии горсовета Набережных Челнов рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Марата Мухамадеева. Причина — переход на новую должность. С января этого года он возглавил Республиканский клинический онкологический диспансер в Казани. То есть не только поменял место работы, но и переехал жить в столицу Татарстана.