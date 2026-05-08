«Кровавая баня» для лейбористов: политолог прокомментировал британские выборы

«Реформисты» Найджела Фараджа, скорее всего, получат большинство после подведения итогов парламентских выборов в Великобритании. Правящая партия теряет места по всей стране, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

Несмотря на то, что «реформисты» взяли верх над лейбористами, поддержка партии Найджела Фараджа снизилась по сравнению с прошлым годом, констатирует Дудаков.

На местных выборах в прошлом году фараджисты взяли 41% мест муниципалов. Сейчас же доля «партии реформ» упала до 33%.

На рейтинг Фараджа сильно повлияла война в Иране, которую он изначально поддерживал. Но энергокризис заставил «реформистов» изменить свою позицию, констатирует эксперт. Связи Фараджа с Трампом не нравились электорату. 68% британцев уверены, что США вредят всему миру, поясняет Дудаков.

По мнению эксперта, лейбористов на этих выборах «уверенно добил» лидер партии Кир Стармер.

Местные выборы в Британии ожидаемо превратились в настоящую «кровавую баню» для лейбористов. Правящая партия теряет сотни мест муниципальных депутатов по всей стране.

По словам эксперта, в Великобритании увеличилась популярность либерал-демократов, а партия зеленых по рейтингам обходит лейбористов.

В правящем кабинете полный раздрай — часть министров вроде Эда Миллибэнда требует от Стармера уйти в отставку, другие пока еще сохраняют лояльность премьеру. Электоральный коллапс лейбористов может спровоцировать внутрипартийный бунт и крах кабинета Стармера.

В Британии состоялись выборы в 136 местных советов в Англии, а также парламентские выборы в Шотландии и Уэльсе. Сообщалось, что партия Стармера по итогам первых подсчетов голосов понесла значительные потери. Местные выборы в Британии стали проверкой общественного мнения перед всеобщими выборами, которые пройдут в стране в 2029 году.

