«Кровавая баня» для лейбористов: политолог прокомментировал британские выборы

Несмотря на то, что «реформисты» взяли верх над лейбористами, поддержка партии Найджела Фараджа снизилась по сравнению с прошлым годом, констатирует Дудаков.
На местных выборах в прошлом году фараджисты взяли 41% мест муниципалов. Сейчас же доля «партии реформ» упала до 33%.
По мнению эксперта, лейбористов на этих выборах «уверенно добил» лидер партии Кир Стармер.
Местные выборы в Британии ожидаемо превратились в настоящую «кровавую баню» для лейбористов. Правящая партия теряет сотни мест муниципальных депутатов по всей стране.
По словам эксперта, в Великобритании увеличилась популярность либерал-демократов, а партия зеленых по рейтингам обходит лейбористов.
В правящем кабинете полный раздрай — часть министров вроде Эда Миллибэнда требует от Стармера уйти в отставку, другие пока еще сохраняют лояльность премьеру. Электоральный коллапс лейбористов может спровоцировать внутрипартийный бунт и крах кабинета Стармера.
В Британии состоялись выборы в 136 местных советов в Англии, а также парламентские выборы в Шотландии и Уэльсе. Сообщалось, что партия Стармера по итогам первых подсчетов голосов понесла значительные потери. Местные выборы в Британии стали проверкой общественного мнения перед всеобщими выборами, которые пройдут в стране в 2029 году.