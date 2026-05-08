В СЗФО закрылось 13 процентов книжных магазинов

Как правило, общественный резонанс вызывает закрытие знаковых мест. К примеру, старейший книжный магазин Архангельска прекращает работу по решению нового владельца, связанного с продуктовым ретейлом. В связи с этим администрация города ищет предпринимателей, готовых продавать краеведческую литературу и произведения местных авторов, которые там были широко представлены. Тем временем горожане высказывают в соцсетях не только сожаления, но и претензии в адрес бывшего менеджмента площадки. В частности, его упрекают в неиспользовании возможностей современной книготорговли. Критики приводят в пример известные литературные места Петербурга, ставшие частью турмаршрутов. В их атмосферном пространстве можно не только купить книгу, но и встретиться с писателем, выпить кофе, сделать селфи. Кстати, один из таких магазинов объявил о планах открытия еще семи точек в ближайшие три года, в том числе в Москве.