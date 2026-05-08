Премьер Словакии прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву в преддверии Дня Победы.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет с ним переговоры. Политики обсудят планы, связанные с возобновлением работы межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как утверждал МИД Словакии, Фицо во время визита в Россию может передать послание от Владимира Зеленского.

В субботу праздничные мероприятия в честь Дня Победы также посетят главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской.

Во время парада на Красной площади в составе пешей колонны пройдут военные из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне СВО. В авиационной части пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше