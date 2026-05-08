США нанесли удары по двум иранским танкерам

«Истребитель F/A-18 Super Hornet военно-морских сил США вылетел с эсминца USS George H.W. Bush (CVN 77) и вывел из строя оба танкера, попав высокоточными боеприпасами в их дымовые трубы», — написано в сообщении CENTCOM в соцсети X. В публикации указано, что суда не соблюдали условия блокады портов Ирана.
Как добавило командование, еще один нефтяной танкер выведен из строя 6 мая.
Иранское агентство Fars пишет, что в течение часа в Ормузском проливе произошли столкновения между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями. О выводе танкеров из строя в публикации не указано.