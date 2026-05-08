Президент Сербии Вучич сделал заявление об отношениях с Беларусью

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич сделал заявление об отношениях с Беларусью, сообщил МИД республики.

Во время встречи президента Сербии Александра Вучича с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Сергем Малиновским стороны подтвердили особый характер отношений. Акцент был сделан на экономическую и гуманитарную сферы.

В свою очередь, Вучич с уверенностью сказал о том, что Беларусь, участвуя в Международной специализированной выставке EXPO 2027 в Белграде, сможет продемонстрировать свои достижения, а ее участие в форуме внесет дополнительный вклад в укрепление сотрудничества. Также президент поблагодарил Минск за принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Напомним, в начале мая президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с послом Сербии Илиной Вукайлович. Во время встречи белорусский лидер сказал об определенных нюансах в отношениях Беларуси с Сербией.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко еще 8 мая полетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Белорусский президент совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным на 81-й годовщине Победы на Красной площади 9 мая.

И, напомним, уже стало известно, что торжества ко Дню Победы пройдут в Минске 9 мая после возращения главы государства из Москвы.

