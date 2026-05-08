Fars: в Ормузе происходят столкновения Ирана и США

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин информировала о нанесении ударов Вооруженными силами США по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. В Центральном командовании США (CENTCOM) уточнили, что атака была направлена на лиц, ответственных за нападение на американские силы.
Позднее в Военно-морских силах КСИР заявили, что в ответ были применены баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех эсминцев противника.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что перемирие с Ираном продолжается. По его словам, стороны ведут переговоры, которые проходят «очень хорошо». Вместе с тем политик пригрозил новыми атаками в случае, если Тегеран не согласится на сделку.