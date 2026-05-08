Конец конфликта близко: Фицо в Москве сделал экстренное заявление

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву с призывом к немедленному возобновлению диалога для завершения боевых действий. По мнению главы словацкого правительства, многолетний конфликт на Украине уже находится на стадии своего завершения.
«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — сообщил политик журналистам сразу после прибытия в российскую столицу.
Роберт Фицо подчеркнул, что целью его визита является попытка сдвинуть процесс мирного урегулирования с мертвой точки: «Основное послание, которое я хочу передать президенту Владимиру Путину, основное слово — диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе».
Словацкий лидер также обозначил свою жесткую приверженность идее прекращения огня, вне зависимости от условий: «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры».
Перед началом официальных встреч в Москве Роберт Фицо посетил Александровский сад. Глава правительства Словакии возложил венок из алых гвоздик с лентами в цветах государственного триколора к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В сопровождении военного оркестра премьер-министр и члены его делегации почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Фицо передаст Владимиру Путину позицию Украины о готовности к личной встрече лидеров.