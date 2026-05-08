Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стране необходимо устранить любые угрозы безопасности РФ со стороны Украины. Об этом он высказался на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД.
«Президент неоднократно напоминал об этих целях — мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории», — заявил Лавров.
Министр упомянул, что одной из целей проведения специальной военной операции является денацификация Украины. Глава МИД РФ отметил, что соседняя страна оказалась под властью нацистского режима после устроенного Западом госпереворота в 2014 году.
Как сообщал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Запад, что Киев обязательно ответит за преступления против России. Москва будет добиваться реакции от ООН и ЮНЕСКО.