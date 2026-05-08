Песков рассказал о планах Путина на предпраздничный день

Утром 8 мая президент России поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые ценой неисчислимых жертв и лишений бились за Победу над нацистскими захватчиками.