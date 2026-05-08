Песков рассказал о планах Путина на предпраздничный день

В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин проведет ряд неформальных встреч. Одна из них — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторую половину дня Путин проводит ряд непубличных встреч. Вечером состоится беседа с Лукашенко, которая «продолжится в формате обеда».
Кроме того, глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, передает «Газета.ру».
Утром 8 мая президент России поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые ценой неисчислимых жертв и лишений бились за Победу над нацистскими захватчиками.
Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин 9 мая проведет ряд важных встреч с главами государств и руководителями регионов, приглашенными на торжественные мероприятия в Москве.