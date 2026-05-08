Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в европейских странах извращается история и нет уважения к тому, что происходило в 1941—1945 годах.
Фицо пожелал российскому народу, чтобы он продолжал переживать и чувствовать то, что произошло в годы Второй мировой войны.
В рамках визита в Москву Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, а также проведет ряд официальных встреч.
Кремль сообщал, что в праздничных мероприятиях примут участие, в том числе, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Позже стало известно, что Россию также приняли решение посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
