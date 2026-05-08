Каллас предложила удвоить военную помощь Молдавии через фонд ЕС

Увеличить объёмы военной поддержки Молдавии по линии Европейского фонда мира предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Речь идёт об удвоении ежегодного финансирования. В рамках действующих программ стране уже направлено около 200 миллионов евро. Об этом политик заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в молдавской столице.