Путин обсудил с Совбезом РФ утренние атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Президент России Владимир Путин обсудил атаки ВСУ на Ростовскую область утром 8 мая.
В селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков украинских БПЛА было повреждено 50 частных домов. Также сообщается о повреждении четырех автомобилей. Работает комиссия по оценке ущерба.
Атака ВСУ также привела к тому, что были повреждены 3 дома и грузовик в Железнодорожном районе Ростова, дом в Новобессергеновке, хозпостройка в Батайске, административное здание и магазин в Первомайском районе.
В Ростове и Чалтыре объявлялся режим ЧС.
