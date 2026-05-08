Фицо намерен обсудить с Путиным "проблемы и разногласия"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным острые проблемы в отношениях двух государств. Глава словацкого правительства подчеркнул, что диалог коснется тем, по которым у сторон сохраняются противоречия.
«Я очень рад, что у меня будет возможность встретиться с президентом Путиным… Существуют также некоторые разногласия и проблемы, и я надеюсь, что завтра у нас будет возможность обсудить их с вашим президентом», — сообщил Фицо журналистам по прибытии в Москву.
Политик отметил, что планирует провести откровенную дискуссию и донести до российского лидера свою позицию по ряду международных вопросов. По его словам, накопившиеся претензии требуют личного обсуждения на высшем уровне: «Задам президенту определенные вопросы и выскажу свои взгляды по ряду тем».
Ранее Роберт Фицо, прибывший в российскую столицу для участия в торжествах в честь 81-й годовщины Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Политик выразил убеждение, что украинский конфликт близится к финалу, и призвал к немедленному началу переговоров, назвав диалог единственным способом решения проблем. В ходе визита премьер Словакии также может выступить посредником, передав Кремлю позицию Киева о готовности Владимира Зеленского к прямым контактам с российским руководством для достижения перемирия.