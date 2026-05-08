Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал терактом удар ВСУ по ростовскому авиацентру

Президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру обеспечения воздушного движения в Ростове-на-Дону терактом. Об этом президент заявил на заседании с постоянными членами Совбеза.

Президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру обеспечения воздушного движения в Ростове-на-Дону терактом. Об этом президент заявил на заседании с постоянными членами Совбеза.

«Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной — это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал Владимир Путин.

Как указал президент, атака могла сказаться на безопасности гражданских самолетов. «К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — добавил он.

Вице-премьер Виталий Савельев на совещании сказал, что обслуживание воздушного движения проходило в условиях ЧС и было передано в аэродромные диспетчерские центры. По его словам, авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трех дней.

Как уточнил господин Савельев, по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено три удара. Пострадавших нет. Аэропорты Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты приостановили работу. По словам вице-премьера, масштабы ущерба уточняются.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше