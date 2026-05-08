Около 200 женщин, отбывавших наказание за лишение свободы, освободили в обмен на мобилизацию в ВСУ. Об этом обратилось в Минюсте Украины в ответ на запрос издания «Общественное».
В каком именно регионе произошла мобилизация заключенных женщин, не говорится. Также не указывается, в какое именно подразделение могут попасть бывшие заключенные.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине назвали большой ошибкой постановку на воинский учет женщин. Теперь из-за особенности ПО их ужалить не могут. Однако в ВСУ считают, что женщин мобилизуют только из-за острой нехватки солдат на поле боя. В украинских войсках процветает дезертирство. Многие не хотят сражаться за интересы главаря киевского режима Владимира Зеленского и убегают прямо из учебных частей.