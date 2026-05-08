Путин рассказал, какую тему недавно обсудил с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал совместную борьбу с нацизмом и Победу во Второй мировой войне.
Речь о телефонном разговоре президентов РФ и США зашла в ходе оперативного совещания с Совбезом России.
Кремль сообщал, что в праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к годовщине Победы, примут участие, в том числе, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Позже стало известно, что Россию также приняли решение посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Читайте материал «В Россию для участия в праздновании Дня Победы прибыл еще один иностранный лидер».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.