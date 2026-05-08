Губернатор Андрей Бочаров вручил госнаграды жителям Волгоградской области

В канун Дня Победы глава Волгоградской области Андрей Бочаров вручил государственные награды жителям региона, заслужившим высокое признание. Отдельно губернатор отметил военнослужащих войск противовоздушной обороны.
"Вы защищаете наше небо от террористических атак преступного киевского режима, — сказал Андрей Бочаров.
Всего наград удостоены 22 волгоградца. Десять из них удостоены памятных медалей Российского организационного комитета «Победа» — за вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи.
Также жителям региона вручены орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За укрепление дружбы и согласия», медали «За доблесть и мужество».
«Отдельно отмечу награжденных государственными наградами Волгоградской области руководителей культурного фонда Александры Николаевны Пахмутовой», — подчеркнул губернатор, напомнив, что легендарная землячка волгоградцев — единственный человек, чье имя четырежды вписано золотыми буквами на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
Глава региона отметил, что волгоградцы рады и горды тем, что День Победы Александра Николаевна встречает на своей малой родине.
Он также передал жителям региона награды, присвоенные указом главы ДНР. За заслуги перед республикой отмечены волгоградские медработники и представители строительной отрасли.
