Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Саранска имя летчика Михаила Девятаева. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте опубликования правовых актов России.
«Постановляю: присвоить международному аэропорту Саранск имя М. П. Девятаева», — говорится в документе.
Присвоение нового наименования было оформлено в соответствии с указом президента России «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
