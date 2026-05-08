Путин рассказал, что обсуждал с Трампом победу стран во Второй мировой войне

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом вспоминался тот факт, что советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
«Этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — сказал Путин.
Путин также заявил, что Россия консультируется с другими странами о придании международного значения празднику Дня победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата.
Как писал сайт KP.RU, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно затягивает конфликт на Украине.