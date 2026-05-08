Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что обсуждал с Трампом победу стран во Второй мировой войне

Путин и Трамп вспоминали совместную победу стран во Второй мировой войне, заявил глава государства.

Источник: Комсомольская правда

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом вспоминался тот факт, что советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — сказал Путин.

Путин также заявил, что Россия консультируется с другими странами о придании международного значения празднику Дня победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата.

Как писал сайт KP.RU, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно затягивает конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше