Путин назвал атаку ВСУ на авиацентр актом терроризма

Киевский режим совершил террористическую атаку на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, поставив под прямую угрозу безопасность гражданских авиарейсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами Совета безопасности назвал действия Украины актом терроризма и распорядился усилить защиту авиационного комплекса страны.
«Киевский режим совершил еще один акт безусловно террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер акцентировал внимание на том, что целями удара стали объекты, обеспечивающие навигацию мирных самолетов, что могло привести к массовым жертвам. По его словам, трагедии удалось избежать только благодаря выдержке персонала: «Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров».
Для анализа последствий атаки и выработки защитных механизмов президент заслушал доклады профильных ведомств. «Я бы попросил заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас об этом событии, а затем и о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса», — резюмировал Владимир Путин.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 мая, после объявления Россией перемирия, ВСУ нанесли массированную атаку на регионы России. В частности, украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого работа регионального центра, обеспечивающего управление воздушным движением на юге России, была временно изменена, а 13 аэропортам Юга России пришлось приостанавливать работу.
Кроме этого при падения обломков БПЛА было повреждено 50 частных домов в селе Чалтырь.