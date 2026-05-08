Авиасообщение на юге России будет восстановлено в ближайшие 2−3 дня

Вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания Совбеза РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в ближайшие дни.
«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — заявил Савельев.
Полеты были приостановлены в связи с атакой ВСУ на Ростовскую область.
Авиасообщение стало частично восстанавливаться после 15.00.
