Путин прокомментировал атаку ВСУ на Ростовскую область

Утром в пятницу работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил о частичном возобновлении рейсов. Теперь вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что полностью полеты на юге России восстановятся в течение двух-трех дней. Он подчеркнул, что все пассажиры отнеслись с пониманием к случившемуся.