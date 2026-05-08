Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку ВСУ на Ростовскую область. Глава России назвал ее актом терроризма.
«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — резюмировал Путин в своем обращении на совещании Совбеза РФ.
Утром в пятницу работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил о частичном возобновлении рейсов. Теперь вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что полностью полеты на юге России восстановятся в течение двух-трех дней. Он подчеркнул, что все пассажиры отнеслись с пониманием к случившемуся.