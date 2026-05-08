Мир признает подвиг: Путин сделает 9 мая международным праздником

Москва ведет активные консультации с зарубежными партнерами о придании Дню Победы статуса значимого международного события. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эти усилия необходимы для защиты исторической правды и увековечивания памяти героев Второй мировой войны.
«По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения…», — сообщил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Российский лидер отметил, что основной целью совместной работы является сохранение наследия победителей. По его словам, крайне важно «сделать все для того, чтобы не были забыты времен Второй мировой войны», а также защитить «правду о жертвах, принесенных народами Советского союза и России в достижении Победы над нацизмом».