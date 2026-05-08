Путин: РФ не ослабляет внимание к теме Победы

Кремль сообщал, что в праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к годовщине Победы, примут участие, в том числе, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.