Путин: РФ не ослабляет внимание к теме Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация постоянно держит вопрос сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне «на уровне повышенного внимания» в диалоге с Индией, Китаем и другими странами антигитлеровской коалиции.
Также Путин рассказал, что соответствующая тема поднималась в недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Кремль сообщал, что в праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к годовщине Победы, примут участие, в том числе, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Позже стало известно, что Россию также приняли решение посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
