Посольство России в Вене назвало цинизмом осквернение воинской могилы

На Центральном кладбище Вены накануне Дня Победы было осквернено воинское захоронение, сообщило посольство России в Австрии.

«В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма», — написано в сообщении диппредставительства в Telegram.

Как добавили в посольстве, речь идет о «сознательной атаке на историческую память». «Особенный цинизм этой выходке придает тот факт, что вандалы совершили ее непосредственно перед проводимыми российскими дипломатическими представительствами в австрийской столице памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы», — указано в сообщении.

Посольство России проинформировало об инциденте компетентные органы Австрии. Там заверили, что в ближайшее время захоронение приведут в надлежащий вид, а обстоятельства инцидента будут тщательно расследованы.