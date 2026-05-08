Словацкий премьер Роберт Фицо назвал себя «паршивой овцой» среди политиков Евросоюза. Поводом стало нежелание слепо отстаивать позицию, которую Брюссель навязывает странам.
Фицо ранее прибыл в Москву. Он заявил журналистам, что в ЕС есть целая «стая» таких «паршивых овец», и он относит себя именно к ней.
Политик объяснил, что выступает против однобоких взглядов и считает подобный подход глубоко ошибочным.
«Часто я высказываю взгляды, которые не согласуются с той единственной позицией, которую мы “должны” отстаивать», — подчеркнул он.
