СМИ рассказали, как изменилось отношение Трампа к иранскому конфликту

Американский президент Дональд Трамп ищет способ завершить конфликт с Ираном, который ему "наскучил", утверждает издание Atlantic.

Американский президент Дональд Трамп ищет способ завершить конфликт с Ираном, который ему «наскучил», утверждает издание Atlantic.

Трамп не хочет возобновления боевых действий, хотя видит, что переговоры зашли в тупик, говорится в публикации.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры США с Ираном. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.

