Из Белоруссии в Литву через подкоп проникла группа нелегальных мигрантов

Литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов. Как уточнила погранслужба Литвы, нелегалы попали в страну с территории Белоруссии через подкоп под пограничными заграждениями.
«Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы», — указано в сообщении службы.
Кроме того, пограничники задержали двух граждан Украины. Их подозревают в том, что они приехали забрать семерых мигрантов, незаконно проникших в Литву.
