"Рад сообщить": Трамп анонсировал трехдневное перемирие на Украине

«Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной наступит трехдневное прекращение огня — 9, 10 и 11 мая. В России празднуют День Победы, и на Украине тоже, так как они были большой частью и фактором Второй мировой войны», — говорится в заявлении президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Глава Белого дома подчеркнул, что обе страны имеют полное право на мирное празднование этой исторической даты.