"Рад сообщить": Трамп анонсировал трехдневное перемирие на Украине

Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении соглашения по трехдневному прекращению огня между Россией и Украиной в период с 9 по 11 мая. Договоренность, инициированная американским лидером, также включает в себя беспрецедентный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
«Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной наступит трехдневное прекращение огня — 9, 10 и 11 мая. В России празднуют День Победы, и на Украине тоже, так как они были большой частью и фактором Второй мировой войны», — говорится в заявлении президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Глава Белого дома подчеркнул, что обе страны имеют полное право на мирное празднование этой исторической даты.
По словам Трампа, ключевым условием сделки стал полный отказ от любых силовых операций и возвращение домой захваченных военнослужащих: «Это перемирие предполагает прекращение любой боевой активности, а также обмен по одной тысяче пленных с каждой стороны. Этот запрос был сделан мной лично, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на него».
Американский лидер выразил уверенность, что праздничная пауза в боевых действиях станет фундаментом для окончательного урегулирования кризиса: «Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о завершении этого масштабного конфликта — крупнейшего со времен Второй мировой — продолжаются, и с каждым днем мы становимся всё ближе к цели».