Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Совбезом РФ атаки ВСУ по Ростову-на-Дону

Путин обсудил с Совбезом удар киевского режима по региональному центру организации воздушного движения в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ террористические атаки Вооруженных сил Украины по региональному центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсудим несколько вопросов, и первый, основной — это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что действия ВСУ могли потенциально сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. Как сообщили Путину, движение в воздушном пространстве региона будет восстановлено в течение нескольких дней.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ в ночь на 8 мая нанесли массированный удар по Ростовской области. В результате падения обломков дронов загорелись склады, также были повреждены жилые дома.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше