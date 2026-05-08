Путин обсудил с Совбезом РФ атаки ВСУ по Ростову-на-Дону

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ террористические атаки Вооруженных сил Украины по региональному центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсудим несколько вопросов, и первый, основной — это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что действия ВСУ могли потенциально сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. Как сообщили Путину, движение в воздушном пространстве региона будет восстановлено в течение нескольких дней.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ в ночь на 8 мая нанесли массированный удар по Ростовской области. В результате падения обломков дронов загорелись склады, также были повреждены жилые дома.