«Мексикой управляют картели и больше никто», — сказал Трамп в Белом доме. Также он заявил, что данным фактором в США из Мексики ввозится синтетический наркотик.
Трамп недавно фактически предупредил о готовности США вмешаться во внутренние дела Мексики для борьбы с наркоторговлей.
Мексикой руководит Клаудий Шейнбаум — ученая и специалист по охране окружающей среды, ставшая одной из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года как член Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Шейнбаум получила учебную степень PhD, написала множество научных и общественно-политических статей, а такжедве книги. Она стала первой женщиной-президентом Мексики, покинув пост мэра столицы страны с рекордной популярностью — 68 процентов.
