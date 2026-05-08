Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения», — сказано в документе.
Напомним, базовое соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства. Путин поручил Министерству внутренних дел России подписать указанный протокол, разрешив при необходимости вносить в его проект непринципиальные правки по согласованию с белорусской стороной.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведёт консультации с рядом дружественных государств. Речь идёт о придании Дню Победы над нацизмом международного статуса. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета Безопасности.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.