Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

Президент России Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Источник: Life.ru

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения», — сказано в документе.

Напомним, базовое соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства. Путин поручил Министерству внутренних дел России подписать указанный протокол, разрешив при необходимости вносить в его проект непринципиальные правки по согласованию с белорусской стороной.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведёт консультации с рядом дружественных государств. Речь идёт о придании Дню Победы над нацизмом международного статуса. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета Безопасности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

